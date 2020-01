Xbox Game Pass z hitami w lutym? Dział Microsoftu zapowiada świetny miesiąc

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że do Xbox Game Pass zmierzają kolejne nowości – zespół odpowiedzialny za usługę systematycznie dba o to, aby promocja usługi zachęcała nowych użytkowników do przetestowania jej, a tych, którzy już abonament posiadają, zatrzymuje na dłużej. W tym tygodniu mamy poznać pierwsze produkcje, które zadebiutują w Xbox Game Pass w lutym i – jak głosi wpis na profilu usługi na Twitterze – będzie to naprawdę dobry miesiąc. Niektórzy łączą wiadomość z grą Control, bowiem we wpisie użyto różnych czcionek, a właśnie w produkcji studia Remedy Entertainment również bawiono się czcionkami. Jedno jest pewne – wszystkiego dowiemy się już niedługo.

Przypomnijmy, że ostatnio dowiedzieliśmy się o trzech nowych tytułach, które zawitały do Xbox Game Pass. Pierwszym tytułem jest A Plague Tale: Innocence, czyli przygodówka z elementami skradanki, niezwykle ciepło przyjęta przez graczy. Drugim – oraz tym, w który możecie zagrać już teraz, jeśli posiadacie abonament – jest Children of Morta, gra akcji typu hack’n’slash utrzymana w stylu retro. Łączy w sobie elementy roguelike’owego RPG i narracyjnej przygodówki. A na koniec mamy GRIS, dwuwymiarową platformówkę, która zwyciężyła na tegorocznych The Game Awards w kategorii Najlepsza Gra Zaangażowana. Wyróżnia się przede wszystkim swoim stylem artystycznym.

