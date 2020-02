Już niedługo spore zmiany w usłudze streamingowej GeForce Now

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami użytkowników korzystających z usługi streamingowej GeForce NOW od firmy NVIDIA czekają niedługo całkiem spore zmiany. Zdecydowano się bowiem na wprowadzenie nowej, płatnej opcji, w ramach której za 4,99 dolara miesięcznie (około 19 złotych) otrzymamy dostęp do dodatkowych funkcji. Gracze oczywiście nadal będą mogli korzystać z darmowej wersji usługi bez żadnych dodatkowych opłat, tyle że będą musieli pogodzić się z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, pojedyncza sesja nie będzie mogła trwać dłużej, niż godzinę (dla porównania, obecnie są to aż cztery godziny). Po drugie, niektórzy będą musieli poczekać w kolejce, bowiem użytkownicy opłacający nowy abonament będą traktowani priorytetowo, a do tego będą mogli grać dłużej. W ramach płatnego planu otrzymamy również obsługę technologii ray tracingu. Jak donosi serwis Wccftech, początkowa cena ma jedynie charakter promocyjny, a po roku najprawdopodobniej wzrośnie. Przewiduje się, że ostatecznie usługa będzie kosztować 9,99 dolara miesięcznie, aczkolwiek ostatecznie to wciąż zależy od sytuacji u konkurencji, czyli takich firm, jak Google czy Microsoft.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis