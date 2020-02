News

LM ,

Dobra wiadomość dla fanów cyberpunkowych klimatów, którzy nie stronią od posiadówek ze znajomymi przy grach planszowych. Firma Hunters Entertainment wystartowała przed kilkoma dniami z kampanią crowdfundingową na produkcję papierowego RPG-a bazującego na marce Altered Carbon. Fabularna gra stołowa okazała się hitem Kickstartera i osiągnęła zakładany przez twórców cel w ciągu zaledwie 2 godzin. Od tamtej pory fani zdążyli już kilkukrotnie go przebić, a twórcy dwoją się i troją, by dodatkowe środki były zadysponowane proporcjonalnie do zainteresowania projektem. Ostatecznie Altered Carbon doczeka się także wersji cyfrowej – ta zadebiutuje w kwietniu, a fizyczna planszówka dołączy do niej jeszcze tego lata. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie zbiórki na Kickstarterze.



Altered Carbon (Modyfikowany węgiel) to pierwszy tom cyberpunkowej trylogii Takeshi Kovacs autorstwa Richarda Morgana. Pierwsza z powieści ukazała się na początku XXI wieku, ale dopiero premiera pierwszego sezonu serialu Netfliksa pomogła wypromować markę dla szerszego grona odbiorców. U podstaw świata wykreowanego przez Morgana leżą powłoki – czytaj ciała, w które mogą wcielać się najbogatsi, by tym samym zagwarantować sobie nieśmiertelność. Do tego wystarczy dorzucić chciwe korporacje i bardzo złowrogą wizję przyszłości, by otrzymać cyberpunk w pełnej krasie.



Przy okazji warto wspomnieć, że jeszcze już 27 lutego na Netflix pojawi się drugi sezon serialu Altered Carbon. Pełną ramówkę platformy na bieżący miesiąc znajdziecie pod tym adresem.

