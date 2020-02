Popkultura

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników marki Resident Evil i jedynie zacieracie ręce na zbliżającą się premierę Resident Evil 3 Remake, to mamy dla Was ciekawe, aczkolwiek wciąż nieoficjalne doniesienia. Redakcja serwisu Redanian Intelligence sugeruje, że kwiecień może być niezwykle udanym miesiącem na fanów survival horrorów Capcomu nie tylko z uwagi na odnowione wydanie Nemesis – właśnie wtedy mogą też wystartować prace nad serialem Resident Evil produkowanego przez platformę Netflix. Jak to z przeciekami bywa – konkretów jak na lekarstwo, więc dowiedzieliśmy się jedynie, że w planach jest osiem godzinnych epizodów. Jednocześnie ujawniono, że odbywające się w Południowej Afryce zdjęcia zaplanowano na okres od czerwca do października. Łatwo wywnioskować, że po zakończonych zdjęciach ekipa będzie jeszcze przez kilka miesięcy pracować na uchwyconym materiale, co sugeruje debiut serialu w 2021 roku.



Oczywiście do czasu oficjalnej zapowiedzi wszystkie przywołane tu rewelacje należy traktować z odpowiednim dystansem, ale jeśli? Którą część historii Residenta chcielibyście zobaczyć na małym ekranie?



Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Ostatnio w sieci pojawiły się też plotki związane z kolejną odsłoną serii – ta przypomina ciekawą kombinację zawartości z Resident Evil 4 z rozwiązaniami wprowadzonymi przy okazji Resident Evil 7.

https://www.youtube.com/watch?v=HJWWu8h7xZU&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl