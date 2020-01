Pierwsze plotki o zawartości Resident Evil 8 – Chris Redfield, Ethan, Europa i wilkołaki

News

Czas na kolejną porcję nieoficjalnych ciekawostek poświęconej bestsellerowej serii survival horrorów – Resident Evil. Na kanale grupy Residence of Evil (tak, tej odpowiedzialnej za Vigil) pojawił się nowy materiał wideo z podsumowaniem plotek związanych z rzekomym Resident Evil 8. Te zostały zebrane na podstawie zamkniętych testów wczesnej wersji gry, na którą Capcom zaprosił Insiderów jeszcze w minionym roku, co oczywiście nie nadaje im oficjalnego charakteru, ale chętnie dowiemy się, co o nich myślicie.

Resident Evil 8, to wcale nie oficjalna ósma odsłona cyklu – gra ma pojawić się pod jakimś innym tytułem, ale nie wiadomo nic więcej. Twórcy planują pozostać przy wprowadzonej w RE VII pierwszoosobowej kamerze. Na kolejny epizod w serii może liczyć także protagonista z „siódemki” Ethan, a obok niego powrót zaliczy również Chris Redfield. Akcja gry ma przenieść nas do Europy, gdzie zabawę zaczniemy w małej wiosce, by następnie udać się do zamku. Plotki wskazują na to, że obok zombie staniemy do walki także z czymś przywodzącym na myśl wilkołaki. Jednocześnie tytuł wprowadzi bliżej niesprecyzowaną zjawę, która podąży naszym tropem, ale zniknie, gdy oddamy w jej kierunku strzały. Nie wiadomo czy ma to być kolejny przeciwnik, czy jedynie specjalne urozmaicenie dla wszechobecnego klimatu grozy.



Skoro jesteśmy już za serią plotek, to pora na kolejne i zarazem kubeł zimnej wody dla wszystkich, którym opisana tu koncepcja się podoba. Niedawno jeden z informatorów donosił, że Capcom postanowił zrestartować proces deweloperski kolejnego Residenta. Nie wiadomo, czy mowa tu o tej samej grze i tym bardziej nie wiemy, ile z tych domniemanych nowinek pojawi się w faktycznej kontynuacji cyklu.



Resident Evil przeżywa właśnie drugie życie i to dosłownie, gdyż obecnie największym atutem marki okazują się te odsłony, które powracają w odnowionych wersjach z zaświatów niczym Crimson Heady. Remake Resident Evil 3 ukaże się już 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=8wsd44VKpg4

