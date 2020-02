News

LM ,

Wygląda na to, że studio PlatinumGames jeszcze długo nie zapomni o grze Scalebound. Mało tego, twórcy wcale nie zamierzają wyrzucić go z pamięci, a gdyby nadarzyła się okazja, to z chęcią powróciliby do prac nad skasowanym w 2017 roku projektem. W najnowszym wywiadzie dotyczącym japońskiego studia Atsushi Inaba został zapytany przez redakcję Eurogamera o projekt realizowany z firmą Microsoft.

jakikolwiek los nie spotkał projektu, nie możemy zrobić niczego, dopóki Microsoft nie wyrazi zgody

Okazuje się, że PlatinumGames chętnie rozpoczęłoby proces deweloperski Scalebound, gdyby tylko gigant z Redmond, czytaj: posiadacz pełni praw do marki, na to pozwolił. W dalszej części wypowiedzi zdradził, że przygody Drew nadal są w sercach wielu pracowników studia i jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to z pewnością znajdą się chętni do pracy nad grą.



Usunięcie Scalebound było cichym zwrotem w polityce Microsoftu, która od tej pory nie stawiała już na gry dostępne na wyłączność dla konsoli Xbox One. Niedługo potem firma zaczęła już na dobre lansować usługę Xbox Play Anywhere ze współdzielonymi kopiami gier dla PC i Xboksa, ale nie da się ukryć, że wielu fanów mocno obstawało przy skasowanym projekcie. Jakiś czas temu PlatinumGames wróciło do komunikatów o usunięciu gry, informując, że nawet jeśli to Microsoft oberwał za fiasko inicjatywy, to skasowanie projektu było winą obu stron.



Scalebound zastało zapowiedziane na targach E3 2014. Niespełna trzy lata później projekt wylądował w koszu. Sama wypowiedź Inaby może być odczytywana jako zachęta, by fani wstawili się za PlatinumGames u Microsoftu w sprawie tytułu.

https://www.youtube.com/watch?v=PJ135ex9Dbg&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl