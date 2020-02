Nowy zwiastun Battlefield V prezentuje Misaki Yamashiro, czyli kolejną jednostkę elitarną

News

Maria Wawrzyniak ,

Już niedługo, a dokładniej 6 lutego bieżącego roku do gry Battlefield V zawita kolejny – szósty – rozdział pod tytułem Into the Jungle, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Gracze otrzymają nową mapę Solomon Islands, nowe bronie dla klasy wsparcia oraz szturmowca (Typ 11 MG oraz karabin M2) i dwa nowe gadżety: M1A1 Bazooka i Lunge Mine. Ponadto razem z premierą nowego rozdziału jednostki elitarne przestaną być dostępne jedynie w sklepie w ramach mikropłatności. Co więcej, właśnie zapowiedziano pierwszą jednostkę elitarną, którą będziemy mogli zdobyć w zupełnie inny sposób. Poznajcie Misaki Yamashiro, wyszkoloną ekspertkę od operacji szturmowych. Poniżej znajdziecie zwiastun, na którym zaprezentowano kobietę w akcji – bez problemu i przede wszystkim umiejętnie kryje się we wszelkich zaroślach, omijając przeciwników czy po kolei ich wybijając. Zamieściliśmy również opis, który pojawił się na stronie internetowej dotyczącej klas elitarnych w Battlefield V.

https://youtu.be/LNIYhgnWFqY

Misaki to osoba skupiona na celu i bezlitosna dla wrogów. Doskonale wyszkolona ekspertka od operacji szturmowych. Mimo młodego wieku zdobyła już doświadczenie na tropikalnych frontach i jest prawdziwie zabójcza w zwarciu. Tę elitę można odblokować w specjalny sposób: Zdobywaj rangę rozdziału, by odblokować ją jako nagrodę rozdziału. Osiągnij rangę 40. przed końcem Rozdziału VI i zabierz tę niezłomną wojowniczkę w sam środek walki.

Przypomnijmy, że Battlefield V zadebiutowało 20 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem. Naszą recenzję produkcji znajdziecie pod tym adresem.