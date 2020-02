Najciekawsze spoty reklamowe z Super Bowl 2020: Facebook, Google, Amazon i Doritos

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

W poprzedniej wiadomości na temat Super Bowl 2020 wybraliśmy najciekawsze zwiastuny filmów oraz seriali. Teraz nadeszła kolej na spoty reklamowe, których z oczywistych powodów było znacznie więcej. W przerwach ważnego meczu puszczano bowiem wspomniane zwiastuny, a także spoty, aczkolwiek to nie wszystko – tutaj możecie obejrzeć występy muzyczne. W tym roku koncert na stadionie dały Shakira oraz Jennifer Lopez. Co do reklam, w tym roku trzydzieści sekund czasu antenowego kosztowało aż 5,6 miliona dolarów, dlatego zaprezentowały się jedynie największe koncerny. Spoty są różne – niektóre są dość zabawne, inne całkiem idiotyczne. Zobaczcie sami.

https://youtu.be/B0uYOOTz6kk

https://youtu.be/9OpuHa2vwdk

https://youtu.be/6xSxXiHwMrg

https://youtu.be/ANarZ_113Xc

https://youtu.be/RF9t2rFmTVE

https://youtu.be/suVwYyIe1nY

https://youtu.be/Cdpf1Dl5b_4

https://youtu.be/85iRQdjCzj0

https://youtu.be/t6EPPJHaCtw

https://youtu.be/cXw4sQJINgo

https://youtu.be/wsnnU3fJTWg

https://youtu.be/96ELLT17GYQ

