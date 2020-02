Najciekawsze zwiastuny z Super Bowl 2020: James Bond, Black Widow, serial Loki, WandVision

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jak pewnie większość z Was wie, wczoraj odbyło się Super Bowl, które prócz sportowych wrażeń przyniosło również sporo ciekawych zwiastunów filmów oraz serialu – my postanowiliśmy wybrać najciekawsze. Część z nagrań udostępniono już wcześniej, jednak większość z nich pokazano po raz pierwszy. Otrzymaliśmy między innymi nowy zwiastun 25. odsłony cyklu Jamesa Bonda, czyli No Time to Die (Nie czas umierać), który trafi do polskich kin 3 kwietnia bieżącego roku. Prócz tego zobaczyliśmy trailer filmu Black Widow (Czarna Wdowa), który zadebiutuje 1 maja, filmu Sonic the Hedgehog (28 lutego), zwiastun horroru Ciche Miejsce (20 marca), a także seriali: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision i Loki. Wszystkie te trailery (oraz kilka innych) znajdziecie oczywiście poniżej.

https://youtu.be/6H1EZJUwa8A

https://youtu.be/lTL3OZkVMHQ

https://youtu.be/HXNkC-Lmngg

https://youtu.be/hshTmTjI1Vs

https://youtu.be/62EB4JniuTc

https://youtu.be/jQ4MZlL9zTE

https://youtu.be/R-eFm--k21c

https://youtu.be/ZGNWHKprtnY

https://youtu.be/D1dnw4t23P8

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis