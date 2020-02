Tak mogłoby wyglądać The Last of Us: Part II na pierwszym PlayStation

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z graczy za pomocą Dreams postanowił przeprowadzić eksperyment i spróbować wyobrazić sobie The Last of Us: Part II w wersji na PS1.

Na kanale użytkownika Bearly Regal na YouTubie pojawił się nowy filmik, w którym twórca przedstawił oryginalną wizję gry The Last of Us: Part II – a dokładniej, jak produkcja mogłaby wyglądać na pierwszym PlayStation. Autor zadbał przy tym o takie szczegóły, jak logo konsoli z charakterystycznym dla niej dźwiękiem. Wszystko zostało stworzone w Dreams, czyli sandboksowej grze, której akcja toczy się w tytułowych snach, tworzonych przez samych graczy (tworzymy to, co chcemy, prościej rzecz ujmując). W filmiku zaprezentowano jedną z misji, podczas którego Ellie musi znaleźć Joela, szukając go w jednym z domów, przez co Regal musiał zadbać o kolejne detale, jak prawidłowe użycie latarki. Warto jednak wspomnieć, że to nie pierwszy tego typu projekt stworzony przez Regala – twórca ma na swoim koncie między innymi Cyberpunka 2077 w wersji na PS1.

https://youtu.be/B4fSSM4bI04

Przypomnijmy, że The Last of Us: Part II pojawi się na konsolach PlayStation 4 już 29 maja bieżącego roku.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis