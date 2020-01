News

Zaawansowany trójwymiarowy silnik graficzny i epickie bitwy z wieloma jednostkami, które przywodzą na myśl takie obrazy kinowe jak Władca Pierścieni czy Gladiator. Brzmi nieźle? O tak, jedyny problem polega na tym, że w taki śmiały sposób studio Phantagram reklamowało swoją grę przed jej rynkowym debiutem, który miał miejsce ponad 15 lat temu na konsolach Xbox. Teraz strategia czasu rzeczywistego Kingdom Under Fire: The Crusaders zmierza na platformę Steam, by trafić na PC w pierwszym kwartale tego roku. Osobiście wydany w 2001 roku pierwowzór wspominam bardzo ciepło, ale przepaść technologiczna może myć na tym etapie już nie do przeskoczenia. Wprawdzie wydawca wspomina o rozgrywce na ekranach panoramicznych w jakości HD, ale nie przybliża, czy zamierza wprowadzać jakiekolwiek inne poprawki do leciwego tytułu.



Przywołana tu zapowiedź z pewnością jest naturalnym następstwem niedawnego debiutu gry Kingdom Under Fire II na zachodnich rynkach, który swoją drogą został przyjęty całkiem nieźle. Teraz fani świata Bersia otrzymają możliwość sprawdzenia wcześniejszej odsłony, zmiażdżenia oponentów podczas czterech kampanii singlowych i wykorzystania łupów do wzmocnienia swoich oddziałów. Rzućcie okiem na załączone do zapowiedzi materiały.

