Final Fantasy VII Remake jawi się jako absolutny majstersztyk. Zobacz nowy zwiastun

News

LM ,

Po nieco smutnych doniesieniach związanych z przesunięciem daty premiery gry Final Fantasy VII Remake firma Square Enix rehabilituje się obszernym zwiastunem tytułu. Japoński wydawca postanowił tym razem uniknąć dynamicznych scen, a zamiast tego skupił się na pokazaniu dopracowanej oprawy wizualnej, prezentacji kluczowych postaci i oczywiście nakreślenia wątków fabularnych. Jednocześnie na kanale koncernu wylądował zakulisowy materiał wideo dotyczący prac nad odświeżaniem, mającej już ponad 20 lat na karku, ścieżki dźwiękowej jRPG-a.



Final Fantasy VII Remake to przygotowana od podstaw nowa wersja jednej z najpopularniejszych gier wideo z gatunku jRPG. Twórcy postarali się zachować klimat i wszystkie zalety oryginału, a przy okazji postanowili rozbudować go o dodatkowe elementy. Przez to omawiany tu Final Fantasy VII Remake to zaledwie część oryginalnego Final Fantasy VII, która i tak zapewni nam masę godzin zabawy. Wszystko wskazuje na to, że kolejne części remake’u pojawią się już na konsolach PlayStation 5.



Final Fantasy VII Remake zadebiutuje 10 kwietnia na konsolach PlayStation 4.

https://www.youtube.com/watch?v=3alSpW18SnE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=2ZKR9slSECg

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.