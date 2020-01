News

Zapewne większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż na dzisiejszym rynku prawdopodobnie nie byłoby takich tytułów jak DOTA czy League of Legends, gdyby nie Warcraft III. Popularny w ostatniej dekadzie gatunek MOBA wyrósł ze specjalnego scenariusza do strategii Blizzarda i chociaż firma po latach postanowiła przygotować także własną grę w gatunku, to Heroes of the Storm pozostało daleko w tyle za rynkową konkurencją. Cóż, taki scenariusz się już nie powtórzy – okazuje się, że według licencji użytkownika Warcraft III Reforged, ten nie ma żadnych praw do stworzonych przez siebie gier niestandardowych. W chwili publikacji takiego tworu przekazuje pełnię praw na ręce Blizzarda, a ten może zrobić z nią, co mu się tylko podoba – usunąć, zmienić, a nawet wydać jako komercyjny produkt.



Tym samym, jeśli kiedykolwiek najdzie Was ochota na sprawdzenie swojego rewolucyjnego pomysłu w środowisku Warcrafta III Reforged, to musicie mieć na uwadze, że nawet jeśli ten „siądzie”, to i tak nie możecie już pracować nad samodzielnym wydaniem. Oczywiście obok tego pojawiły się obostrzenia związane z wykorzystaniem w grach niestandardowych elementów nawiązujących do marek zarządzanych przez inne firmy, ale to już w tych czasach zapewne nikogo nie zdziwi.



Warcraft III: Reforged zadebiutowało wczoraj na PC. W sieci nie znajdziemy jeszcze żadnych recenzji, gdyż Blizzard nie zaoferował przedstawicielom mediów dostępu do kampanii fabularnej przed dniem debiutu.

https://www.youtube.com/watch?v=yKt_MaZuip4

