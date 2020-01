Na pierwsze oceny Warcraft III Reforged możemy jeszcze poczekać – recenzenci bez wcześniejszego dostępu do kampanii?

News

Dzisiaj nastał dzień, w którym po niemal 18 latach od rynkowego debiutu gry Warcraft III: Reign of Chaos na ręce graczy trafi odnowiona wersja kultowego klasyka. Z tej okazji zapewne filtrujecie sieć i branżowe media w poszukiwaniu pierwszych ocen tytułu, ale wygląda na to, że na te przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Na tę chwilę udało mi się trafić jedynie na publikację serwisu WCCFTech, który już na wstępie zaznaczył, że chociaż recenzenci otrzymali przedpremierowy dostęp do gry, to ten ograniczył się jedynie do bety modułu sieciowego. Ten wypada bardzo dobrze, ale oczywiście finalny werdykt będzie możliwy dopiero po zapoznaniu się z kilkudziesięcioma misjami fabularnymi kampanii. Tym samym pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, a gdy pojawią się pierwsze oceny, to na pewno się o tym dowiecie.



W międzyczasie na Metacritic spływają pierwsze opinie graczy, które, szczerze mówiąc, nie napawają optymizmem, jako że dominującą oceną jest zero. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, a w opisach najczęściej widnieją negatywne komentarze wobec Blizzarda aniżeli gry, ale cóż – pierwsze głosy krytyki mamy już za sobą.

Jeśli mieliście już okazję zagrać w Warcraft III Reforged, to koniecznie podzielcie się z nami swoją opinią.



Warcraft III Reforged dostępne jest na PC Windows i Mac za pośrednictwem Battle.net.

https://www.youtube.com/watch?v=yKt_MaZuip4&feature=emb_title

