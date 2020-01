Poznaliśmy tytuły, które subskrybenci abonamentu PlayStation Plus otrzymają w lutym

News

Maria Wawrzyniak ,

W lutym abonenci otrzymają trzy gry – w tym jedną przeznaczoną dla PlayStation VR. Oferta obejmuje BioShock: The Collection, The Sims 4 oraz Firewall: Zero Hour.

Tym razem poza standardowym duetem abonenci PlayStation Plus otrzymają również dostęp do trzeciej darmówki, tyle że przeznaczonej wyłącznie dla posiadaczy okularów rzeczywistości wirtualnej PlayStation VR. Jak ogłoszono na oficjalnym blogu PlayStation, produkcje zmierzające do posiadaczy subskrypcji to kolejno BioShock: Collection, The Sims 4 oraz Firewall: Zero Hour. Pierwsza gra to tak naprawdę zestaw trzech zremasterowanych odsłon kultowego cyklu: BioShock z roku 2007, BioShock 2 z roku 2010 oraz BioShock Infinite z roku 2013. Do wszystkich części otrzymujemy również dodatki. Drugiego tytułu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo każdy kojarzy The Sims 4, chociażby z nazwy. Chodzi oczywiście o czwartą odsłonę popularnego symulatora życia – i w tym przypadku dostajemy jedynie podstawkę, bez żadnych dodatków. Ostatnia produkcja, czyli Firewall: Zero Hour to ciepło przyjęta taktyczna strzelanka wieloosobowa przeznaczona dla posiadaczy wspomnianych okularów PlayStation VR.

Przypominamy, że powyższe gry będą dostępne za darmo dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus od 3 lutego. PlayStation Plus jest płatną usługą dla użytkowników konsol PlayStation, w ramach której otrzymujemy co najmniej dwie darmowy gry, możliwość grania z innymi online, 100 GB wolnego miejsca na zapisy gier w chmurze, jak i ekskluzywne zniżki w sklepie PlayStation Store. Abonament możemy wykupić na 1 miesiąc (37 złotych), 3 miesiące (100 złotych) lub 12 miesięcy (240 złotych).

https://youtu.be/n0RZJ9Uv9L8