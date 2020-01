Twórcy Plague Inc. nie są zadowoleni z okoliczności sukcesu gry

News

Maria Wawrzyniak ,

Ostatnio informowaliśmy Was o drastycznym wzroście zainteresowania grą Plague Inc. w Chinach, co zadziało się w związku z wybuchem epidemii koronawirusa w kraju. Pierwsze z miast z odnotowanymi przypadkami infekcji atakującej układ oddechowy wykryto już w grudniu ubiegłego roku, jednak dopiero w poniedziałek dwa tygodnie temu chińskie władze oficjalnie potwierdziły zachorowania poza Wuhanem i możliwość przenoszenia się wirusa między ludźmi. Wówczas wspomniana produkcja od studia Ndemic Creations znajdowała się już na piątym miejscu na liście najczęściej pobieranych płatnych aplikacji w Chinach. Dzień później awansowała na miejsce pierwsze, gdzie znajduje się do teraz. Okazuje się jednak, że twórcy ze studia Ndemic Creations w żadnym wypadku nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Nie chcą, aby sukces ich gry dyktował wybuch epidemii koronawirusa w realnym świecie i podkreślają, że Plague Inc. nie jest również narzędziem edukacyjnym. Na oficjalnej stronie studia pojawiła się nawet wiadomość odnośnie zaistniałej sytuacji. Czytamy w niej, że choć Plague Inc. w praktyce wybiło się na nieszczęściu innych osób, tak wzrost zainteresowania był bardzo potrzebny.

Plague Inc. istnieje na rynku już od ośmiu lat i za każdym razem, gdy dochodzi do wybuchu jakiejś choroby, widzimy wzrost liczby graczy, ponieważ ludzie starają się dowiedzieć więcej na temat chorób, ich rozprzestrzeniania się oraz zrozumieć złożoność epidemii wirusowych. Specjalnie zaprojektowaliśmy grę tak, aby była realistyczna i zawierała wiele informacji, nie wyolbrzymiając zarazem poważnych problemów w świecie rzeczywistym. Pamiętajcie jednak, że Plague Inc. to gra, a nie model naukowy – obecna epidemia koronawirusa w Chinach to bardzo groźna sytuacja, która dotyka ogromną liczbę osób. Zawsze zalecamy, aby gracze otrzymywali informacje bezpośrednio od lokalnych i globalnych organów ds. zdrowia.

