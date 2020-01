Z powodu epidemii w Chinach mieszkańcy siedzą w domach... i grają w Plague Inc.

News

Począwszy od poniedziałku zainteresowanie grą Plague Inc. w Chinach drastycznie wzrasta i w żadnym wypadku nie jest to zbieg okoliczności – jak głosi między innymi serwis Quartz, dzieje się to w związku z wybuchem epidemii w kraju. Chodzi o nowego koronawirusa 2019-nCoV, który jest znany szerzej jako grypa Wuhan. Pierwsze z miast z odnotowanymi przypadkami infekcji atakującej układ oddechowy wykryto już w grudniu ubiegłego roku, jednak dopiero cztery dni temu chińskie władze oficjalnie potwierdziły zachorowania poza Wuhanem i możliwość przenoszenia się wirusa między ludźmi. Wówczas wspomniana produkcja od studia Ndemic Creations znajdowała się już na piątym miejscu na liście najczęściej pobieranych płatnych aplikacji w Chinach. Dzień później awansowała na miejsce pierwsze, gdzie znajduje się do teraz. Te dane możecie z kolei śledzić w serwisie grupy analitycznej Sensor Tower, gdzie znajdziecie statystyki Plague Inc. na urządzeniach z iOS.

Często cytowany wpis chińskiego serwisu 17173 głosił, że najlepszym sposobem na pokonanie strachu jest zmierzenie się z nim, co tłumaczyłoby wybuch popularności Plague Inc. i motywację dla wielu graczy. Co więcej, większość chińskich użytkowników jako lokację startową dla choroby w grze wybiera właśnie Chiny. Ponadto warto również wspomnieć, że niedawno Plague Inc. doczekało się nowego scenariusza pod tytułem Fake News. Tym razem naszym celem jest rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu wywołania totalnego chaosu. A jakby tego było mało, mamy również do czynienia z ze wzrostem popularności nowszej produkcji Ndemic Creations, czyli Rebel Inc., gdzie musimy zapobiec przewrotowi w fikcyjnym państwie. Od poniedziałku gra z 27. miejsca wskoczyła na piąte.

