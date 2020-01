W najbliższy czwartek zadebiutuje Patapon 2 Remastered

News

Maria Wawrzyniak ,

Choć tak naprawdę Patapon 2 Remastered zostało ujawnione w grudniu, tak informacja o nowej wersji gry utonęła w oceanie szczegółów na temat Final Fantasy VII Remake, które ujawniono razem z Pataponami. Jeżeli jednak należycie do osób, które w młodości potrafiły godzinami naciskać odpowiednie przyciski do rytmu i prowadzić do walki małe stworki, ta wiadomość powinna Was zainteresować i przede wszystkim ucieszyć – już w ten czwartek, czyli 30 stycznia 2020 roku zadebiutuje Patapon 2 Remastered, czyli odświeżona druga część serii gier strategiczno-muzycznych. Pod względem rozgrywki nie doświadczymy praktycznie żadnych nowości – twórcy zdecydowali się przede wszystkim skupić na grafice, która nie dość, że będzie znacznie lepsza, to będzie działać w natywnym 1080p oraz dynamicznym 4K na PlayStation 4 Pro.

https://youtu.be/w186xFg91_A

