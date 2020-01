Chińska liga League of Legends wstrzymana na czas nieokreślony z powodu koronawirusa

eSport

Maria Wawrzyniak ,

Na anglojęzycznym Twitterze League of Legends Pro League (LPL), czyli chińskiej ligi League of Legends, pojawiła się informacja o wstrzymaniu rozgrywek drugiego tygodnia, pierwotnie zaplanowanych na 5 lutego, na czas nieokreślony z powodu wybuchu epidemii koronawirusa. Organizatorzy ligi poinformowali o swojej decyzji, przeprosili oraz wyjaśnili, że rozgrywki e-sportowe zostaną wznowione tak szybko, jak to możliwe, aczkolwiek w pierwszej kolejności chcą zapewnić bezpieczeństwo zarówno graczom, jak i fanom. Decyzja objęła również League of Legends Development League, czyli ligę akademii.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, potwierdzono już ponad 2000 przypadków zarażenia koronawirusem, a 56 z nich okazało się śmiertelnych. Koronawirus pojawił się już w 14 różnych krajach lub regionach. Jest to jednak dopiero początek, aczkolwiek władze Chin zareagowały bardzo szybko. Transport publiczny w kilku miastach w prowincji Hubei został całkowicie zawieszony, w wielu regionach zabroniono zgromadzeń publicznych. Co jednak ciekawe, po wybuchu epidemii zauważono wśród Chińczyków wzrost zainteresowania grami typu Plague Inc. W momencie, w którym władze oficjalnie potwierdziły zachorowania poza Wuhanem i możliwość przenoszenia się wirusa między ludźmi, produkcja od studia Ndemic Creations znajdowała się już na piątym miejscu na liście najczęściej pobieranych płatnych aplikacji w Chinach. Dzień później awansowała na miejsce pierwsze, gdzie znajduje się do teraz. Dane możecie z kolei śledzić w serwisie grupy analitycznej Sensor Tower.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis