Nowa gra 2XKO z uniwersum League of Legends już dostępna za darmo! Podpowiadamy jak zagrać

Czy 2XKO ma szansę stać się nowym hitem Riot Games?

Długo musieliśmy na to czekać, ale w końcu Riot Games udostępniło swoją nową grę o krótkiej nazwie 2XKO. Produkcja zadebiutowała we wczesnym dostępie na PC i co dla wielu graczy najważniejsze – jest dostępna całkowicie za darmo. Czym w ogóle jest gra 2XKO? Otóż jest to dynamiczna bijatyka 2D typu tag-fighter, w której do walki stają dwuosobowe drużyny znanych bohaterów z League of Legends oraz serialu Arcane – w sam raz dla fanów uniwersum. Przy okazji podpowiemy wam jak zagrać w najnowsze dzieło Riot Games. 2XKO, nowa bijatyka od Riot Games jest dostępna za darmo Zasady zabawy w 2XKO są bardzo proste. Gracze rywalizują w pojedynkach dwa na dwa, kontrolując dwóch bohaterów samodzielnie lub współpracując z partnerem w trybie kooperacji. Co ciekawe, Riot Games we wczesnym dostępie udostępniło całkiem pokaźny roster postaci. W tym momencie do wyboru są 42 postaci w tym oczywiście najbardziej kultowe, jak choćby Teemo lub Warwick.

Warto zauważyć, że Riot Games stawia na szybkie tempo rozgrywki, intuicyjne sterowanie i efektowne starcia, które mają spodobać się zarówno weteranom gatunku, jak i początkującym graczom. Specjalne ataki i kombinacje nie wymagają skomplikowanych sekwencji przycisków, a swoje umiejętności można doskonalić w trybie Combo Trials. Było to kluczowe, aby produkcja była przystępna dla szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku, zaangażowania i umiejętności. Całość działa w oparciu o rollback netcode, dzięki czemu walki online są płynne i responsywne nawet przy wyższych opóźnieniach. Wraz z premierą 2XKO we wczesnym dostepie rozpoczął się Sezon 0, który ma być wprowadzeniem do przyszłych aktualizacji. Riot zapowiada pięć sezonów rocznie, a każdy z nich wprowadzi nowego bohatera, przepustkę bojową oraz reset rankingowy. Co istotne, nowe postacie będzie można odblokować za darmo, poprzez postępy w grze. Mikropłatności ograniczają się wyłącznie do kosmetycznych skórek, więc system nie wpływa na balans rozgrywki i – przynajmniej na ten moment – nie ma mowy o mało atrakcyjnym pay to win.

2XKO działa w modelu free-to-play i jest obecnie dostępna wyłącznie na PC, jednak nie znajdziecie tej produkcji na jednej z najbardziej popularnych platform, a mianowicie na Steam. Aby zagrać w 2XKO należy udać się na oficjalną stronę gry, a następnie zalogować się na swoje konto Riot Games lub utworzyć nowe jeśli jeszcze takiego nie posiadacie. Naturalnie następnie należy pobrać plik instalacyjny, a po jego zainstalowaniu można się już cieszyć rozgrywką. Gra 2XKO w przyszłości trafi także na inne platformy. Wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S są w planach, choć data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Za rozwój 2XKO odpowiadają Tom i Tony Cannon, czyli współzałożyciele legendarnego turnieju Evolution Championship Series i eksperci od gier turniejowych. Ich celem było stworzenie przystępnej dla każdego bijatyki, która zachowa głębię rywalizacji znaną z klasyków gatunku.