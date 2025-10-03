Dynamiczne konkurencje podczas Pucharu Mazowsza w strzelectwie pneumatycznym

W połowie października w Warszawie odbędą się Zawody Klasyfikacyjne o Puchar Mazowsza w Strzelectwie Pneumatycznym, którym towarzyszyć będzie widowiskowa rywalizacja w formule IPSC Action Air.

Od 10 do 12 października 2025 roku hala Arena Ursynów w Warszawie stanie się miejscem, w którym spotkają się zarówno doświadczeni zawodnicy z licencją, jak i amatorzy stawiający pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Oprócz tradycyjnych konkurencji pneumatycznych zaplanowano także Puchar Mazowsza IPSC Action Air , czyli dynamiczną odmianę sportu, w której wykorzystywane są repliki ASG z napędem gazowym i elektrycznym.

Ta forma strzelectwa stawia przede wszystkim na szybkość, refleks i widowiskowość, a uczestnicy zmierzą się w dwóch konkurencjach: pistolet oraz karabin/PCC. Organizatorzy podzielili rywalizację na dwie klasyfikacje - zawodniczą i amatorską, co sprawia, że wydarzenie otwarte jest zarówno dla profesjonalistów, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze strzelectwem.

W kategorii amatorskiej przygotowano osobne grupy wiekowe - 10-16 lat oraz 17+. Co istotne, uczestnicy nie muszą posiadać własnego sprzętu ani licencji, ponieważ wszystkie repliki zapewnia organizator. Dzięki temu zawody stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia się w nowej dyscyplinie w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.

Dodatkowo przewidziano specjalne szkolenia wprowadzające, które pomogą nowicjuszom zapoznać się z podstawami obsługi sprzętu oraz zasadami rywalizacji. Udział w tej części zawodów jest całkowicie bezpłatny, co podkreśla otwartą formułę imprezy i chęć przyciągnięcia jak najszerszej grupy zainteresowanych.

Zawody odbywać się będą codziennie od godziny 9:00 do 20:00, a więc uczestnicy i widzowie mogą liczyć na wiele godzin zmagań i emocjonujących starć. Organizatorzy zapowiadają, że na zawodników czekają nie tylko satysfakcja z udziału, ale również nagrody rzeczowe przyznawane w poszczególnych kategoriach.