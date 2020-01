Xbox winny obsuwie Cyberpunk 2077? CD Projekt RED zajmuje oficjalne stanowisko

News

LM ,

Chociaż od oficjalnego komunikatu związanego z przesunięciem daty premiery gry Cyberpunk 2077 minął ponad tydzień, to w sieci wciąż krąży wiele teorii, które miałyby wyjaśnić taki obrót spraw. Ostatnio słyszeliśmy nawet, że głównym winowajcą obsuwy Cyberpunka miałaby być konsola Xbox One, dla której optymalizacja idzie twórcom jak po grudzie. W obronie RED-ów stanął m.in. reżyser najnowszej odsłony cyklu God of War, Cory Barlog, który wyjaśnił, że optymalizacja gry jest jednym z ostatnich rozdziałów procesu deweloperskiego. Jego zdaniem, nawet jeśli Cyberpunk 2077 działa słabo na XONE, to nic w tym dziwnego, bo tak wygląda to za każdym razem na chwilę przed oddaniem gry do tłoczni. Wątek podjęło na swoim forum także studio CD Projekt RED, które oznajmiło, że nie ma żadnych innych ukrytych celów poza tym, by na rynek dowieźć maksymalnie dopracowany produkt. Jednocześnie zdradzili, że nie można winić pojedynczej platformy za obsuwę, nawet jeśli jest to chodliwym tematem do plotek.

Warto przy okazji wspomnieć, że swoje wsparcie dla CD Projekt RED zadeklarowało również warszawskie studio QLOC, które przejmie część procesów produkcyjnych i pomoże w testowaniu tytułu na drodze do wrześniowej premiery. Ekipa zajmująca się przede wszystkim portowaniem gier być może nie jest znana dla szerszego grona użytkowników, ale wystarczy wspomnieć, że to QLOC przygotowało pecetowe wydanie gry Dark Souls: Remastered.



Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/corybarlog/status/1219996709368913922?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219996709368913922&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gram.pl%2Fnews%2F2020%2F01%2F25%2Fxbox-winny-obsuwie-cyberpunk-2077-cd-projekt-red-zajmuje-oficjalne-stanowisko.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.