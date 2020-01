Xbox One winny opóźnieniu premiery Cyberpunku 2077?

News

Już uruchamiając zamówienia przedpremierowe na Cyberpunk 2077 CD Projekt RED wiedział, że dotrzymanie kwietniowego terminu wydania jest mało realne – takie rewelacje w podcaście Rock i Borys ujawnia reżyser Borys Nieśpielak. Na wcześniejszych prezentacjach przedstawiciele studia w zakulisowych rozmowach mieli przyznawać wprost, że nie ma szans, by gra w takiej postaci ruszyła na konsolach obecnej generacji. Bariera technologiczna miała być trudna do przeskoczenia.

Nieśpielak przekonuje również, że główną przyczyną, dla której CD Projekt RED przełożył premierę Cyberpunku 2077 jest oryginalny Xbox One. Wiadomość ta jest według niego “bardzo mocno potwierdzona”, choć źródła – co zrozumiałe – nie podaje. – Gra chodzi tam ekstremalnie niesatysfakcjonująco. Dostałem taką informację, że jeżeli do stycznia problem z Xboksem nie zostanie rozwiązany, to trzeba przełożyć premierę – twierdzi reżyser. Dodaje, że twórcom Cyberpunku 2077 zależy, by gra trafiła na rynek jeszcze przed premierą konsol nowej generacji.

W oficjalnym komunikacie CD Projekt RED poinformował, że przyczyną opóźnienia premiery tytułu jest chęć usunięcia usterek i nadania ostatecznego szlifu.

