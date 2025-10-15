Zaloguj się lub Zarejestruj

Chińczycy wkraczają do świata gier AAA. Projekt „Destiny” ujawniony przez wyciek

Mikołaj Berlik
2025/10/15 13:30
2
0

Do sieci trafiły informacje o nowej przygodowej grze AAA od studia Shanghai Torchpie Culture Communication. Projekt rozwijany jest na Unreal Engine 5.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem do sieci trafiły informacje o nowej grze studia Shanghai Torchpie Culture Communication. Według doniesień Insider Gaming, przeciek pochodzi z profilu koncepcyjnego artysty, który na LinkedIn ujawnił, że współtworzy „niezapowiedzianą przygodową grę narracyjną AAA” rozwijaną na Unreal Engine 5.

Chińska gra AAA – co wiadomo o projekcie?

Z opisu wynika, że artysta odpowiada za kierunek artystyczny, projekty postaci, środowisk i interfejsu użytkownika. Całość ma znajdować się na bardzo wczesnym etapie produkcji, a premierę przewiduje się dopiero na lata 2028–2029.

Według źródeł, w sieci pojawiła się też domena powiązana z projektem, zawierająca tajemniczy obraz przedstawiający mężczyznę w garniturze z telewizorem zamiast głowy oraz napis „Destiny”. Strona została szybko zamknięta, najpewniej po tym, jak twórcy zorientowali się, że doszło do nieplanowanego wycieku.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, może to być kolejny duży krok chińskiej branży gier w kierunku globalnej ekspansji – tym razem z produkcją o hollywoodzkim rozmachu.

News
PC
plotka
przeciek
Chiny
AAA
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Staryrower
Gość
Dzisiaj 14:05

Oo, znów wiolet, róż i turkus.... Co za odmiana !! Kolejny tytuł z super cyber ku..... w skórzanych wdziankach, jaskrawych włosach, xiaomi jako gadżet do wzywania nalotu. Nie jest wam wstyd wspominać o takich pomiotach ? Kij z nimi, ich plastikiem, gównianym kinem, samochodami, patefonami. Już lepiej promować ponad 25 letniego cs'a którego każdy zna niż takiego śmiecia. Trochę normalności by się przydało, mniej gówna, spójrzcie na młodych i te ich schizofreniczne nawyki zaczęte przez fortnajty, tik taki, czalendże. Dziś już nawet internet nie jest śmieszny ani ciekawy. Przez to że wszyscy się tu zlecieli i zaczęli grać w promowany szajs. Gram.pl to to wirtualna Polska. Tam skupisko Goch i Januszy w komentarzach pod zdjęciem bąbelka. Tutaj z kolei fanbejs fortnajta i kolofa. Pier.... Barana w ścianę i połóżcie się spać, na wieki.

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:02

Mam niejasne przeczucie, że większość tych "przecieków" to zaplanowane akcje promocyjne, a niektóre z nich wręcz - płatne...




