Chińczycy wkraczają do świata gier AAA. Projekt „Destiny” ujawniony przez wyciek

Do sieci trafiły informacje o nowej przygodowej grze AAA od studia Shanghai Torchpie Culture Communication. Projekt rozwijany jest na Unreal Engine 5.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem do sieci trafiły informacje o nowej grze studia Shanghai Torchpie Culture Communication. Według doniesień Insider Gaming, przeciek pochodzi z profilu koncepcyjnego artysty, który na LinkedIn ujawnił, że współtworzy „niezapowiedzianą przygodową grę narracyjną AAA” rozwijaną na Unreal Engine 5.

Chińska gra AAA – co wiadomo o projekcie?

Z opisu wynika, że artysta odpowiada za kierunek artystyczny, projekty postaci, środowisk i interfejsu użytkownika. Całość ma znajdować się na bardzo wczesnym etapie produkcji, a premierę przewiduje się dopiero na lata 2028–2029.