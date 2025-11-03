Bon Jovi jest na fali. Rock band musiał dołożyć nowe koncerty z powodu dużego zainteresowania

Zespół Bon Jovi ogłosił dodatkowe koncerty w Londynie i Nowym Jorku po tym, jak bilety na ich trasę wyprzedały się w rekordowym tempie.

Grupa zapowiedziała trasę po Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz serię koncertów w Nowym Jorku latem 2026 roku już 22 października. W pierwotnym planie znalazły się cztery występy w nowojorskiej Madison Square Garden oraz koncerty w Dublinie, Edynburgu i Londynie. Teraz, ze względu na niespotykane wcześniej zainteresowanie, Bon Jovi dodali kolejne daty. Do listy występów w Madison Square Garden dołączono pięć nowych koncertów: 16, 19, 21, 23 i 26 lipca 2026 roku.

Bon Jovi wyprzedaje bilety w mgnieniu oka

Londyński przystanek na Wembley Stadium został rozszerzony o dwa dodatkowe koncerty. Oprócz występu 4 września, zespół zagra tam także 6 i 9 września. Jon Bon Jovi skomentował tę sytuację: