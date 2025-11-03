Bon Jovi jest na fali. Rock band musiał dołożyć nowe koncerty z powodu dużego zainteresowania

Zespół Bon Jovi ogłosił dodatkowe koncerty w Londynie i Nowym Jorku po tym, jak bilety na ich trasę wyprzedały się w rekordowym tempie.
Grupa zapowiedziała trasę po Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz serię koncertów w Nowym Jorku latem 2026 roku już 22 października. W pierwotnym planie znalazły się cztery występy w nowojorskiej Madison Square Garden oraz koncerty w Dublinie, Edynburgu i Londynie. Teraz, ze względu na niespotykane wcześniej zainteresowanie, Bon Jovi dodali kolejne daty. Do listy występów w Madison Square Garden dołączono pięć nowych koncertów: 16, 19, 21, 23 i 26 lipca 2026 roku.
Bon Jovi wyprzedaje bilety w mgnieniu oka
Londyński przystanek na Wembley Stadium został rozszerzony o dwa dodatkowe koncerty. Oprócz występu 4 września, zespół zagra tam także 6 i 9 września. Jon Bon Jovi skomentował tę sytuację:
W tym ogłoszeniu jest ogrom radości. Radości, że znów możemy dzielić te wieczory z naszymi niesamowitymi fanami i radości, że jako zespół możemy znów być razem. Każdego wieczoru mogę trzymać światło skierowane ku publiczności i odbijać ich energię, to wspólne doświadczenie, które tworzy wyjątkowe MY naszych koncertów. Jestem głęboko wdzięczny naszym fanom i członkom zespołu za cierpliwość i wsparcie, które pozwoliły mi odzyskać zdrowie i przygotować się do powrotu na scenę. Jestem gotowy i pełen ekscytacji!
Sprzedaż biletów na nowe koncerty rusza w poniedziałek, 3 listopada, o godzinie 12:00 czasu lokalnego. Trasa koncertowa Bon Jovi 2026:
Lipiec:
7 – Nowy Jork, Madison Square Garden
9 – Nowy Jork, Madison Square Garden
12 – Nowy Jork, Madison Square Garden
14 – Nowy Jork, Madison Square Garden
16 – Nowy Jork, Madison Square Garden [Nowy termin]
19 – Nowy Jork, Madison Square Garden [Nowy termin]
21 – Nowy Jork, Madison Square Garden [Nowy termin]
23 – Nowy Jork, Madison Square Garden [Nowy termin]
26 – Nowy Jork, Madison Square Garden [Nowy terminN]
Sierpień:
28 – Edynburg, Scottish Gas Murrayfield Stadium
30 – Dublin, Croke Park
Wrzesień:
4 – Londyn, Wembley Stadium
6 – Londyn, Wembley Stadium [Nowy termin]
9 – Londyn, Wembley Stadium [Nowy termin]
Album “Forever” wydany w 2024 roku, był szesnastym studyjnym krążkiem Bon Jovi i stanowił celebrację 40-lecia istnienia zespołu. W październiku ukazała się specjalna edycja “Legendary Edition”, zawierająca nowe wersje utworów z udziałem m.in. Bruce’a Springsteena, Avril Lavigne, Robbiego Williamsa, Jelly Rolla, Lainey Wilson, Ryana Teddera oraz Joe Elliotta z Def Leppard. Nadchodzące koncerty będą największymi występami grupy od czasu operacji strun głosowych Jona Bon Joviego w 2022 roku, zabiegu, po którym muzyk nie był pewien, czy kiedykolwiek jeszcze wróci na scenę.
Ostatnio frontman odniósł się do pogłosek, że trasa mogłaby być pożegnalna:
Nie uważam, żeby to była trasa pożegnalna, ani nic w tym rodzaju. Ale jeśli nawet tak by się stało, możecie być pewni, że te koncerty będą pełne radości, wdzięczności i pokory. To prawdziwy zaszczyt móc znów wyjść na scenę.
