Siecz i rąb w rytm ciężkiego metalu – ELDERBORN polskiego studia z datą premiery na PC

Warszawskie studio Hyperstrange ogłosiło oficjalną datę premiery finalnej wersji swojego slashera ELDERBORN. Okraszona oryginalną heavymetalową ścieżką dźwiękową produkcja opuści Steam Early Access dokładnie 30 stycznia. Zainteresowani będą mogli nabyć produkcję ze specjalną zniżką w pierwszym tygodniu od premiery, a pozostałym przyjdzie zapłacić za nią nie więcej jak 53,99 PLN. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości, okolicznościowy zwiastun tytułu.



W ELDERBORN wcielamy się w barbarzyńskiego wojownika, który w poszukiwaniu sekretu wiecznej młodości udaje się do starożytnego, pełnego potworów miasta. Te skrywa wiele tajemnic, które przyjdzie nam poznać, a w międzyczasie będziemy brutalnie mordować wszystkie napotkane po drodze maszkary.

Twórcy oddają w nasze ręce arsenał kilkunastu broni białych, a wszechobecną rzeź umilą ciężkie, heavymetalowe brzmienia. Na potrzeby finalnej wersji gra otrzyma przerywniki filmowe z masę zawartości fabularnej oraz nowe ścieżki rozwoju postaci. Wszystko to przykuje nas do ekranów na od 7 do 9 godzin.

https://www.youtube.com/watch?v=RpqJRPdq2Ww&=&feature=youtu.be

