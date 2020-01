Oficjalny soundtrack z serialu Wiedźmin jest już dostępny do odsłuchania między innymi w Spotify

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze do niedawna musieliśmy jedynie nacieszyć się przeróbkami piosenki Grosza daj Wiedźminowi (Toss A Coin To Your Witcher), a dzisiaj możemy wreszcie (i legalnie) posłuchać oficjalnej ścieżki dźwiękowej do serialu Wiedźmin od Netfliksa. Soundtrack znajdziecie między innymi na Spotify (jest również na Amazon Music oraz iTunes). Łącznie składa się z 55 utworów, co daje aż 3 godziny i 2 minuty muzyki. Choć to całkiem sporo czasu, tak portal Redanian Intelligence zauważył, że w ścieżce dźwiękowej i tak brakuje kilka utworów, jak chociażby Don’t Ever Come Back to Blaviken z pierwszego odcinka oraz You Think You’re Safe, piosenki Jaskra z drugiego odcinka.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis