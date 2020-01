Najlepsze i najciekawsze przeróbki piosenki "Grosza daj Wiedźminowi"

News

Maria Wawrzyniak ,

Piosenka z serialu Wiedźmin podbiła internet – nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli jednak macie na pęczki oryginału, w sieci pojawiło się mnóstwo przeróbek.

Nie wiem, jak Wy, ale ja nadal nucę czasem pod nosem Grosza daj Wiedźminowi (chociaż w moim przypadku jest to angielska wersja). Niezależnie od tego, czy należycie do osób, którym utwór z serialu Wiedźmin ani trochę nie przypadł do gustu, czy może wręcz odwrotnie, jedno jest pewne – piosenka podbiła sieć, robiąc naprawdę duży szum, a masa internetowych twórców postanowiła to wykorzystać. Dlatego dziś chcielibyśmy Wam przedstawić najciekawsze przeróbki utworu Grosza daj Wiedźminowi! Koniecznie dajcie znać w komentarzach, która wersja najbardziej Wam się spodobała.

https://youtu.be/PcQfjH6PFUE

https://youtu.be/ZeH2vy2GbuU

https://youtu.be/bS4Q-WWyl3Q

https://youtu.be/PDtu2r8mYIw

https://youtu.be/_g4jaIwcS4Q

https://youtu.be/p03sE_p1RDs

https://youtu.be/1wR3szhItz0

https://youtu.be/sXG0Ycl0smM

