Kolejna odsłona Farming Simulator na pewno nie ukaże się w tym roku

Maria Wawrzyniak

Jeżeli mieliście nadzieję na nową część cyklu Farming Simulator, musimy Was zmartwić – firma Giants Software razem z Focus Home Interactive ogłosiły, że kolejnej odsłony wspomnianej serii możemy spodziewać się dopiero po rozpoczęciu roku finansowego 2021-22, czyli nie wcześniej niż w kwietniu 2021 roku. Twórcy tłumaczą swój wybór uwzględnieniem nowej generacji konsol w planach rozwoju Farming Simulator. Źródłem informacji jest wpis na oficjalnym profilu gry na Twitterze, aczkolwiek wzmianka o tym pojawiła się również w raporcie finansowym Focus Home Interactive.

Dowiedzieliśmy się więc, że w bieżącym otrzymamy jeszcze trzy dodatki do Farming Simulator 19, które mają objąć łącznie aż 90 nowych pojazdów i narzędzi. To oznacza, że całkowita ich liczba wzrośnie do 450. W notce prasowej opublikowanej między innymi na portalu Gamasutra czytamy również o nowych partnerach, co może oznaczać, że fani doczekają się sprzętu nowych firm w grze. Dotychczas tytuły spod szyldu Farming Simulator i tak pojawiały się co dwa lata – wersja 2019 zadebiutowała w listopadzie 2018 roku.

