Doom Eternal także na next-genach? To byłoby logiczne – twierdzi reżyser gry, Marty Stratton

News

LM ,

Pora na pytanie, na które muszą odpowiedzieć nam i sobie samym wszyscy deweloperzy gier zmierzających na rynek jeszcze w tym roku. Czy tytuł ma szanse zawojować konsole kolejnej generacji, czy jest w ogóle sens go portować? Takie pytanie w rozmowie z redakcją Metro usłyszał również Marty Stratton, reżyser najnowszego tytułu od id Software – Doom Eternal. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że ekipa nie rozmawiała o tym jeszcze na poważnie, gdyż o wiele bardziej palący jest temat nieodległej już premiery, która została przecież przesunięta. Stratton przyznał jednak, że deweloperzy dokonują cudów przy ograniczeniach konsol bieżącej generacji i zapewnienie im dodatkowej mocy nowych sprzętów mogłoby grze wyjść na dobre. Zaznaczył, że nie jest to jeszcze oficjalne potwierdzenie wydania Doom Eternal na PlayStation 5 i Xbox Series X, ale wierzy, że tytuł mógłby godnie walczyć z innymi strzelankami na next-genach.



Jak wiemy, Doom Eternal miał zadebiutować jeszcze w listopadzie minionego roku, ale ostatecznie data premiery została przesunięta na marzec. Tymczasem odpowiedzialna za tytuł ekipa nalicza sobie setki nadgodzin morderczego crunchu, by dowieźć na rynek grę zgodną z oczekiwaniami fanów. Całość ma być jeszcze lepsza, większa i generować masę frajdy z rozgrywki.



Doom Eternal ukaże się 20 marca na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a nieco później również na Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=xZ4mLqh7nJg

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.