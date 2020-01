Doom: Eternal dwukrotnie dłuższy od poprzedniej części

News

pepsi ,

Doom: Eternal będzie miało dwa razy dłuższą kampanię niż Doom z 2016 roku. Zapewnia nas o tym szef działu kreacji, Hugo Martin, w wywiadzie udzielonym redakcji GameSpotu. – Jesteśmy zdeterminowani, by zaangażować graczy od samego początku do końca. To gra na ponad 22 godziny – deklaruje. Twierdzi również, że już pierwsze dwa czy trzy poziomy, które były prezentowane na pokazach prasowych, oferują więcej niż cała poprzednia część serii.

Miejmy na względzie, że id Software efekt ten okupiło wieloma nadgodzinami swoich pracowników. Twórcy zapewniają jednak, że dzięki wytężonej pracy oraz przełożeniu terminu wydania na marzec, udało się stworzyć najlepszą grę w historii studia. Czy tak faktycznie się stało, przekonamy się już za kilkadziesiąt dni. Na razie warto rzucić okiem na nowe screeny, które właśnie trafiły do naszej galerii.

