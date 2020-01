Do sieci wyciekły zdjęcia z anulowanego filmu animowanego The Last of Us

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Okazuje się, że gdzieś w przeszłości istniał pomysł stworzenia animowanej wersji kultowej serii The Last of Us – do internetu trafiło bowiem kilka kadrów.

W przeszłości istniały plany wyprodukowania filmu animowanego The Last of Us, a przynajmniej na to wskazują kadry pochodzące z produkcji, które wyciekły do sieci. Materiały, które pojawiły się na stronie firmy Oddfellows, zostały zauważone przez serwis Nerd4.life. Zgodnie z informacjami, krótkometrażowy film animowany osadzony w uniwersum kultowej serii The Last of Us od studia Naughty Dog miał być owocem współpracy z Sony, a głównym zadaniem twórców miało być przedstawienie najważniejszych wydarzeń z pierwszej części cyklu w zupełnie nowej formie. Oczywiście, podstrona poświęcona The Last of Us została szybko usunięta, jednak dzięki Google Cache wciąż możecie ją obejrzeć pod tym adresem. Oprócz tego materiały opublikował użytkownik dotmatrixgame w serwisie Imgur, łącznie z 4-sekundową animacją. Nie wiemy, dlaczego projekt został anulowany.

