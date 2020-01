Godfall – zobacz nieoficjalny fragment rozgrywki ze slashera na PlayStation 5 i PC

News

LM ,

Chociaż konsole nowej, dziewiątej generacji trafią do graczy już za kilkanaście miesięcy, to o samych urządzeniach, a tym bardziej zmierzających na nie grach, wciąż wiemy niewiele. Oczywiście podczas ubiegłorocznego The Game Awards poznaliśmy dwa tytuły zmierzające na dwie różne konsole – Godfall i Hellblade 2, ale wydawcy nie uraczyli nas żadnymi fragmentami rozgrywki, ograniczając się jedynie do efektownych zwiastunów. Okazuje się, że przynajmniej jeden z nich mógł otrzymać gameplay trailer, ale ten nie został opublikowany – jeden z użytkowników forum reddit podzielił się krótki, kilkusekundowym fragmentem rozgrywki z Godfall. Ten stanowi zaledwie zbitkę jeszcze krótszych ujęć i chociaż to niewiele, to łatwo dostrzec tu kierunek, w którym zmierza sama produkcja. Materiał znajdziecie pod tym adresem.



Godfall ukaże się w tym roku na komputerach osobistych za pośrednictwem Epic Games Store i konsolach PlayStation 5. Jest to wspólny projekt firm Counterplay Games i Gearbox, określany przez firmy jako looter-slasher. Całość wygląda obiecująco, ale nie ulega wątpliwości, że największy wpływ na odbiór przez fanów, wywrą dobrze zaprojektowane mechaniki rozgrywki i przemyślany scenariusz dla trybu endgame.

Czekacie na Godfall?

https://www.youtube.com/watch?v=5vX-257ns6g

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.