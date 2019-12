News

Zapowiedziana podczas gali The Game Awards 2019 gra ukaże się pod koniec 2020 roku.

Zgodnie z obietnicami organizatorów, poranna gala The Game Awards 2019 obfitowała w masę niespodzianek dla fanów wszystkich gatunków, producentów i platform. Ostatecznie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi nowej konsoli Microsoftu, a także zobaczyliśmy zwiastuny pierwszych gier dedykowanych nowym konsolom – Hellblade II i Godfall. Hellblade musi trafić na Xboksa, bo produkuje je wewnętrzne studio Microsoftu – Ninja Theory. Czemu Gearbox Software wybrało nowe PlayStation? Twórcy przekonują, że o wszystkim przesądziły możliwości nadchodzących konsol. Godfall powstaje w studiu Counterplay Games, a gdy postawiono przed jego prezesem analogiczne pytanie, Keith Lee przyznał, że PlayStation 5 zaoferuje twórcom możliwości, które są niezbędne dla zrealizowania projektu. Lee wspomniał tu o niezwykle wydajnym dysku SSS, który nie tylko pozwoli oddać każdy dostępny w grze obiekt z niespotykaną dotąd liczbą detali, ale dodatkowo umożliwi równoległe ładowanie wszystkich elementów bogatego świata gry. Nie bez znaczenia okazują się też liczne poprawki Sony dla kontrolera DualShock 5, które zdaniem twórcy zapewnią graczom dodatkowe wrażenia z intensywnych i dynamicznych potyczek w zwarciu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to samo (a zdaniem Phila Spencera nawet więcej) ma zaoferować nowy Xbox Series X, więc wygląda to na czysto biznesową decyzję. Jeśli Microsoft nie zamierza forsować sprzedaży konsol, to zapewne wiele osób zagra w Godfall na PC, na które też trafi, a tymczasem nastawione na tytuły ekskluzywne PlayStation 5 powinno zagwarantować sporą grupę docelową.

Godfall to sieciowa gra akcji bazująca na zupełnie nowej marce i świecie. Rozgrywka koncentruje się na zabawie ze znajomymi i dynamicznych potyczkach z wykorzystaniem broni białej, co twórcy określili mianem looter slashera. Pierwsza oficjalnie zapowiedziana gra na PlayStation 5 ukaże się także na PC w Epic Games Store.

Godfall zadebiutuje w okresie świątecznym 2020 roku, co czyni z gry potencjalny tytuł startowy PS5.

https://www.youtube.com/watch?v=7HhUpLqHyv4

