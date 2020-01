Jeszcze dziś ZeniMax zaprezentuje mroczne serce prowincji Skyrim w The Elder Scrolls Online

News

LM ,

Wygląda na to, że już za kilka godzin fanom The Elder Scrolls Online objawi się skąpana w krwi Gromowładnych, spalona smoczym ogniem i rozbrzmiewająca pradawnym narzeczem kraina. Skyrim jest kolejną prowincją z singlowego The Elder Scrolls, która zostanie oddana graczom siostrzanego TES Online od studia ZeniMax. O tym jednak z pewnością wiecie już po niedawnej gali The Game Awards, ale warto, żebyście wiedzieli również, iż za kilka godzin na oficjalnych kanałach marki odbędzie się specjalny stream poświęcony regionowi Skyrim.



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZeniMax, o 23:00 czasu polskiego na scenę HyperX Esports Arena w Las Vegas wkroczą Rich Lambert i Pete Hines, by nakreślić przed nami kolejny rok wsparcia dla gry. Możecie spodziewać się prowincji Skyrim w ESO na pierwszych ujęciach, a także szczegółów kolejnego, rozpisanego na rok epizodu w historii sieciowych Scrollsów. Zapewne pojawią się przy tym jakieś dodatkowe atrakcje, a wszystko m.in. na oficjalnym kanale Bethesdy w serwisie Twitch.tv.



The Elder Scrolls Online zadebiutowało w 2014 roku na PC, a rok później ukazało się również na PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=AfeR8KaQWRs&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl