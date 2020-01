The Elder Scrolls Online dotrwa w dobrej kondycji do premiery TES VI

News

pepsi ,

Zenimax Online Studios właśnie zapowiedziało kolejny rozdział TESO, a plany są takie, by gra przetrwała jeszcze co najmniej kilka lat.

The Elder Scrolls Online ma przed sobą świetlaną przyszłość – przekonuje na łamach PCGamesN Rich Lambert, dyrektor kreatywny w Zenimax Online Studios. Zapewnia on, że zespół ma w planach wspierać sieciową produkcję nawet po wyjściu na rynek The Elder Scrolls VI, niezależnie od tego, kiedy nastąpi jego premiera.

- Mamy niezwykle zdrową społeczność. Na E3 ogłosiliśmy, że dobiliśmy do 13,5 miliona graczy. Od tamtej pory przybyli kolejni, jest ich jeszcze więcej, około 15 milionów. Gra wciąż się rozwija i nie ma jakichkolwiek oznak spowolnienia. Będziemy ją wspierać. Nasi gracze ją kochają, więc nie może być inaczej – oznajmia Lambert.

Zenimax Online Studios ma już opracowane plany na 2021 rok, a nawet na dalszą przyszłość związaną z TESO. Na razie studio zapowiedziało The Dark Heart of Skyrim oraz dodatki Harrowstorm i Greymoor.

