Wyniki sprzedaży dodatku Iceborne do Monster Hunter: World

News

Maria Wawrzyniak ,

Firma Capcom pochwaliła się wynikami sprzedaży dodatku Iceborne do gry Monster Hunter: World, który trafił już do czterech milionów graczy na całym świecie.

Przedstawiciele firmy Capcom poinformowali o wynikach sprzedażowych Iceborne, czyli dużego dodatku do gry Monster Hunter: World. Dowiedzieliśmy się, że rozszerzenie sprzedało się na całym świecie w przeszło 4 milionach egzemplarzy – wynik obejmuje zarówno dystrybucję cyfrową, jak i fizyczną. Twórcy zawdzięczają temu głównie premierę dodatku na platformie Steam, ponieważ na konsolach Iceborne zadebiutowało już we wrześniu ubiegłego roku (wersja na konsole Xbox One pojawiła się jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz Europie). To jednak nie wszystko, bowiem świetne wyniki osiągnęła równocześnie podstawowa wersja gry, która od dnia swojej premiery – 26 stycznia 2018 roku na konsolach i 9 sierpnia 2018 roku na pecetach – trafiła do prawie 15 milionów klientów. Co ciekawe, tym samym Monster Hunter: World stało się największym sukcesem w historii firmy Capcom, a wszystkie tytuły z serii sprzedały się łącznie w 61 milionach kopii.

Przypomnijmy, że Monster Hunter: World zadebiutowało 26 stycznia 2018 roku, będąc kolejną już odsłoną popularnego cyklu gier akcji z elementami RPG. Warstwa fabularna nie odgrywa w tym tytule specjalnie ważnej roli. Gracz wciela się bowiem w postać tytułowego łowcy potworów, którego zadaniem jest zbadanie Nowego Świata, czyli odkrytego kontynentu oraz poznanie jego tajemnic, w międzyczasie ubijając coraz to potężniejsze bestie. Monster Hunter: World – Iceborne to rozszerzenie wprowadzające do gry zupełnie nową, mroźną krainę, która pełna jest przeróżnych lokacji oraz niespotykanych przez nas dotychczas potworów. Dodatek wprowadza również parę zmian w systemie walki. Przypominamy, że na naszej stronie możecie znaleźć kompendium wiedzy na temat rozszerzenia Iceborne (które niedługo zamieni się w kompendium wiedzy o całym Monster Hunter: World).