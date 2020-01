Subnautica trafiła już do prawie 5 milionów graczy

News

Maria Wawrzyniak ,

Charlie Cleveland, przedstawiciel studia Unknown Worlds odpowiedzialnego za stworzenie gry survivalowej Subnautica w odpowiedzi na pytanie serwisu GamesIndustry.biz poinformował, że produkcja sprzedała się łącznie w ponad 5 (dokładnie 5,23) milionach egzemplarzy. Wynik obejmuje wydania na platformie Steam, Epic Games Store oraz na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Z oczywistych powodów nie uwzględniono darmowych kopii, które były rozdawane w Epic Games Store w marcu ubiegłego roku, kiedy to w posiadanie gry weszło aż 4,5 miliona użytkowników. To jednak oznacza, że łącznie Subnauticę posiada 9,7 miliona graczy, z czego nieco ponad połowę stanowią klienci, którzy za nią rzeczywiście zapłacili. Niespecjalnie wielka firma Unknown Worlds ma więc powody do zadowolenia.

Przypomnijmy, że obecnie twórcy pracują nad samodzielnym dodatkiem do produkcji, czyli Subnautica: Below Zero. Gra aktualnie jest dostępna we wczesnym dostępie wyłącznie na komputerach osobistych. Pełna wersja zadebiutuje również na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, jednak nie znamy na razie daty premiery.

