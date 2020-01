Nemesis bohaterem najnowszego zwiastuna Resident Evil 3

News

Niezależnie od tego, czy zaliczasz się do grona miłośników serii Resident Evil, którym nie przypadł do gustu przygotowany z myślą o remake’u trzeciej odsłony wizerunek Nemesis, to masz okazję zobaczyć głównego antagonistę w pełnej krasie. Na oficjalnym kanale marki pojawił się materiał wideo z nowymi fragmentami rozgrywki i przerywników filmowych z zaplanowanego na kwiecień Resident Evil 3. Przekaz Capcomu jest jednoznaczny – podobnie jak remake Resident Evil 2, nadchodząca produkcja ma przede wszystkim zapewnić nam masę akcji i silnych wrażeń, a obok oczekiwanej przez fanów zawartości pojawi się nieco nowinek opracowanych już na potrzeby reamke’u.

Resident Evil 3 zmierza na komputery osobiste i konsole PlayStation 4 oraz Xbox One z datą premiery wyznaczoną na 3 kwietnia. Każdy nabywca gry otrzyma w pakiecie sieciową grę Resident Evil Resistance, która zaoferuje asymetryczną zabawę dla wielu graczy. Obok tego Capcom przygotował też dodatki dla zamówień przedpremierowych, zastrzegając jednak, że objęte nimi atrakcje będą dostępne dla wszystkich, ale w późniejszym czasie.



Resident Evil 3 powstaje na doświadczeniach wyniesionych z produkcji niezwykle udanego Resident Evil 2 Remake, a nawet krążą słuchy, że obie gry powstawały równocześnie z myślą o wspólnym wydaniu. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji, to rzućcie okiem na recenzję Myszastego.

https://www.youtube.com/watch?v=0TN3l5BQ5E4

