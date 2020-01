Teamfight Tactics trafi na urządzenia mobilne w połowie marca bieżącego roku

News

Maria Wawrzyniak ,

W październiku ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że zarówno League of Legends, jak i Teamfight Tactics trafią na urządzenia mobilne. Teraz z kolei poznaliśmy przybliżoną datę premiery mobilnej wersji drugiej produkcji, czyli Teamfight Tactics – studio Riot Games poinformowało, że popularny auto battler, aktualnie będący pecetowym alternatywnym trybem rozgrywki w League of Legends, zadebiutuje jako samodzielna wersja mobilna na urządzeniach z systemami Android oraz iOS pojawi się w połowie marca bieżącego roku. Przy okazji twórcy podzielili się planami rozwoju TFT – dowiedzieliśmy się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy w grze znajdziemy dodatkowych bohaterów i duże zmiany w przedmiotach. Na ten moment deweloperzy pracują nad sporym pakietem z nową zawartością, którego kaliber możemy porównać z wydanym w zeszłym roku zestawem Żywioły powstają (Rise of the Elements). Premiera pakietu również ma odbyć się w połowie marca tego roku.

Gwoli przypomnienia – Teamfight Tactics to nowy tryb gry League of Legends, bazujący na popularnym modzie Dota Auto Chess. Ta strategiczna gra oparta na systemie rund stawia gracza w sytuacji, w której musi się zmierzyć z siedmioma przeciwnikami, tworząc możliwie jak najmocniejszą drużynę z dostępnych postaci oraz jak najdłuższe utrzymanie się przy życiu. Informacja o planowanej dacie premiery mobilnej wersji auto battlera to nie jedyna nowość, którą poczęstowało nas Riot Games w ciągu ostatnich dni – wczoraj pisaliśmy również o starcie otwartej bety karcianki Legends of Runeterra.