Otwarta beta karcianki Legends of Runeterra wystartuje 24 stycznia

Maria Wawrzyniak

Deweloperzy z Riot Games poinformowali o starcie otwartej bety swojej karcianki osadzonej w uniwersum League of Legends, czyli Legends of Runeterra.

Deweloperzy ze studia Riot Games poinformowali, że jeszcze w tym miesiącu – 24 stycznia – wystartuje otwarta beta Legends of Runeterra, czyli nowej gry karcianej osadzonej w znanym uniwersum League of Legends. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, iż wymieniony termin dotyczy wyłącznie wersji pecetowej. Produkcja zmierza również na urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android, jednak użytkownicy korzystający z tych platform będą musieli poczekać nieco dłużej – twórcy zapewniają, że ich wydania zadebiutują jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Otwarta beta zaoferuje takie opcje, jak chociażby potyczki rankingowe oraz korzystanie z listy przyjaciół, gdzie automatycznie pojawią się wszyscy nasi znajomi z League of Legends. Będą również zupełnie nowe plansze oraz strażnicy.

Przypomnijmy, że Legends of Runeterra to – jak już zostało powiedziane w pierwszym akapicie – gra karciana osadzona w uniwersum League of Legends. Pod względem ogólnych założeń nie różni się ona zbytnio od innych znanych produkcji z tego gatunku, bowiem tutaj także naszym głównym zadaniem jest więc kolekcjonowanie kart podzielonych tematycznie, tworzenie coraz to silniejszych talii oraz pojedynkowanie się z innymi. Karty zostały podzielone na regiony, które miłośnicy League of Legends na pewno znają: Demacia, Noxus, Freljord, Piltover, Ionia, Zaun oraz Shadow Isles. Część bohaterów również będzie pochodziła z uniwersum, jak na przykład Darius czy Garen, którzy zostali dzięki temu obdarzeni większą siłą. Pozostałe postacie będą tematycznie nawiązywać do odpowiednich regionów. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę Legends of Runeterra.

