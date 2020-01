Sony wystartowało ze specjalnym wydarzeniem dla fanów konsol – Experience PlayStation

News

LM ,

Zaledwie kilka godzin dzieli dwie oficjalne informacje przekazane przez Sony. W pierwszej z nich japoński gigant potwierdził, że ponownie nie zamierza pojawić się na targach E3 2020, a w drugiej wystartował ze specjalnym wydarzeniem Experience PlayStation. Pierwszemu komunikatowi poświęciliśmy już osobny wpis, więc pora przybliżyć rozpoczętą właśnie akcję. Zdaniem Sony Experience PlayStation jest bezpośrednio powiązane z niedawnymi obchodami 25-lecia marki, ale skupi się przede wszystkim na fanach PlayStation 4 i PlayStation VR. Całość potrwa aż do 16 lutego w jednym miejscu – nowojorskim sklepie Sony Square NYC.



Komunikaty to jedno, ale oczekiwania fanów są jasne. Jeśli śledzicie branżowe wydarzenia, to zapewne pamiętacie, że w 2013 roku w nowojorskim Manhattan Center odbyło się PlayStation Meeting, na którym zaprezentowano konsolę PlayStation 4. Kilka lat później w PlayStation Theater pokazano po raz pierwszy konsolę PlayStation 4 Pro. Do tego możemy dorzucić wcześniejsze pogłoski, iż właśnie w lutym, na wewnętrznej imprezie, Sony pokaże światu PlayStation 5.



Oczywiście Sony nie wspomniało słowem o konsolach nowej generacji, więc pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń i liczyć, że jeszcze przed zakończeniem Experience PlayStation poznamy następcę PlayStation 4.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.