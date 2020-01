Marvel’s Avengers zadebiutuje dopiero we wrześniu

News

Okazuje się, że wspomniane we wcześniejszej wiadomości Final Fantasy VII Remake to nie jedyna gra w portfolio Square Enix, która w tym roku zaliczy obsuwę. Oficjalny komunikat od odpowiedzialnego za wyprodukowanie gry studia Crystal Dynamics głosi, że dla dostarczenia pełnego doświadczenia graczom potrzeba nieco więcej czasu. W ten sposób twórcy postanowili przekazać, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom gra nie ukaże się na rynku 15 maja – oficjalną datę debiutu przesunięto na 4 września. Oczywiście dodatkowe miesiące pomogą deweloperom dopracować premierową wersję, bo przy projekcie o tej skali, na tym etapie nie ma raczej mowy o żadnych nowinkach w rozgrywce.



Marvel’s Avengers to gra usługa bazująca na komiksowym uniwersum Marvela. Tytuł zaoferuje angażującą linię fabularną, bogaty system rozwoju doskonale znanych nam bohaterów oraz długoterminowe wsparcie, w którego ramach twórcy będą regularnie wzbogacać tytuł o nową zawartość. Całość opracowano zarówno z myślą o miłośnikach singla, jak i graczach lubiących zabawę w kooperacji – fabularne aspekty zabawy będziemy realizować samodzielnie, a obok tego znajdziemy specjalne misje do współpracy z pozostałymi Avengersami.



Marvel’s Avengers ukaże się 4 września na PC, PlayStation 4, Xboksa One i Google Stadia.

https://www.youtube.com/watch?v=LDBojdBAjXU

