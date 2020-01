Epic Games Store zamierza rozdawać darmowe gry przez cały 2020 rok

News

LM ,

Wygląda na to, że popularne powiedzenie „jak działa, to nie ruszaj” wzięli sobie do serca także włodarze platformy cyfrowej dystrybucji Epic Games Store. Nawet jeśli zapowiadali wcześniej, że wraz z nadejściem bieżącego roku zakończą regularne rozdawanie darmowych gier na PC, to dziś oficjalnie ogłosili, że przedłużają akcję na cały 2020 rok. Tym samym w każdym tygodniu na Epic Games Store pojawi się nowa pozycja do zgarnięcia, którą będziemy mogli ograć w dowolnym momencie. Jednocześnie firma opublikowała załączoną poniżej infografikę, która sugeruje, że spora liczba graczy faktycznie wydaje w sklepie pieniądze, a nie tylko wpada po darmową kopię gry.



Przy okazji omówionych tu doniesień wspomniano też, że rok 2020 to kolejna porcja gier na PC zarezerwowanych wyłącznie dla Epic Games Store. Nie pojawiły się tu konkrety sugerujące kolejne umowy, ale na tę chwilę wśród głośniejszych tytułów na pewno możemy wymienić Magic: The Gathering Arena, Predator: Hunting Grounds, Auto Chess, Rogue Company czy Godfall. Tymczasem jeśli nie mieliście jeszcze okazji, to na Epic Games Store wciąż możecie załapać się na darmową kopię gry Sundered: Eldritch Edition.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.