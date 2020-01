Sundered: Eldritch Edition następną darmową produkcją w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Okazuje się, że kolejną darmową produkcją w Epic Games Store nie będzie For The King, o którym pisaliśmy na początku tego miesiąca, a Sundered: Eldritch Edition. Tak przynajmniej głosi wielki baner na stronie głównej sklepu. Przypominamy zarazem, że nadal możecie pobrać za darmo aż trzy tytuły, które są dostępne od 1 do 9 stycznia do godziny 17:00 polskiego czasu. Są nimi kolejno Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition oraz Steep. Aby przypisać je bez żadnych opłat do swojego konta, wystarczy odwiedzić stronę główną Epic Games Store i odszukać sekcję z produkcjami.

Sundered: Eldritch Edition to dwuwymiarowa gra akcji z podgatunku metroidvania, za której stworzenie odpowiada niezależny zespół deweloperski Thunder Lotus Games. Wcielamy się w Eshe, wędrowca przemierzającego postapokaliptyczny świat. Historia jest tutaj jednym z najważniejszych elementów, bowiem nasz bohater rozwija się, aczkolwiek traci tym samym swoje człowieczeństwo. To od decyzji podejmowanych przez nas w toku gry zależy, jak cała opowieść się zakończy. Twórcy, znani wcześniej głównie z ciepło przyjętej gry Jotun, postanowili do swojego nowego projektu przenieść niektóre elementy z poprzedniego dzieła, jak chociażby ręcznie rysowana oprawa graficzna. Zwiedzamy więc jaskinie oraz podziemne tunele, które pomimo swojej ponurej natury wciąż wyglądają niezwykle malowniczo. Lokacje są generowane całkowicie losowo. Równie ważna jest także walka, bowiem na swojej drodze spotkamy wielu przeciwników, w tym bossów o gigantycznych rozmiarach i odporności na przeróżne rodzaje ataków – w takich przypadkach pozostanie nam zdać się na refleks i odpowiednią taktykę.