Oto Cyberpunk 1997, demake Cyberpunka 2077 opracowany w Dreams na PlayStation 4

Użytkownik serwisu YouTube znany jako Bearly Regal podzielił się z nami projektem cyberpunkowego świata przygotowanym w zmierzającej na konsole PlayStation 4 grze Dreams od Media Molecule. Cyberpunk 1997 to klasyczna wersja najnowszego hitu studia CD Projekt RED, która pozwala nam zanurzyć się w świecie rodem z epoki pierwszej konsoli PlayStation. Twórca przygotował trójwymiarowy apartament, specjalny sklep z wyposażeniem, a nawet ukazaną w perspektywie top-down eksplorację Night City. Bearly Regal zastrzega, że całość wymaga jeszcze poprawek, ale ma nadzieję, że bez przeszkód udostępni swoją cyberpunkową wizję pozostałym fanom Dreams.



Projekt robi wrażenie, nawet jeśli jest tylko namiastką tego, co znajdziemy w nadchodzącym RPG-u RED-ów, więc jeżeli będziecie ogrywać Dreams, to nie zaszkodzi także zajrzeć do retro Night City. Gra ukaże się wyłącznie na PlayStation 4 dokładnie 14 lutego. Twórcy zakończyli już główną fazę prac, a złoty nośnik niedawno powędrował do tłoczni.



Skoro jesteśmy już przy Cyberpunk 2077, to warto też wspomnieć, że gra ukaże się 16 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=oQx-bIg9CwA&feature=emb_title

