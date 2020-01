Dreams, pierwsza tegoroczna gra ekskluzywna PlayStation 4, osiągnęła złoty status

News

Studio Media Molecule w najnowszym wpisie na Twitterze pochwaliło się, że produkowana we współpracy z firmą Sony gra Dreams osiągnęła już złoty status. Oznacza to, że ekipie na ponad miesiąc przed planowanym debiutem udało się zakończyć prace nad finalną wersją tytułu, a złoty nośnik powędrował do tłoczni. Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sony, Dreams doczeka się oficjalnej premiery na PlayStation 4 dokładnie 14 lutego. Tego dnia zainteresowani otrzymają dostęp do jeszcze szerszej gamy narzędzi i materiałów ułatwiających rozpoczęcie zabawy, a w następstwie wymienionych, także znacznie więcej ciekawszych i rozbudowanych kreacji społeczności.



Dreams jest jedną z ostatnich gier przygotowanych wyłącznie z myślą o konsolach PlayStation 4 i zarazem bardzo nietypowym projektem. Zabawa koncentruje się na tytułowych snach (czy marzeniach), czyli projektach udostępnianych społeczności przez innych graczy. W dużym uproszczeniu jest to zestaw łatwych w obsłudze narzędzi modderskich, dzięki którym gracze mogą realizować swoje najodważniejsze pomysły, bawiąc się nie tylko formą, ale też żonglując rozmaitymi gatunkami.

https://twitter.com/mediamolecule/status/1214230380447973379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1214230380447973379&ref_url=https%3A%2F%2Fgamingbolt.com%2Fdreams-has-gone-gold

