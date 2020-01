Monster Hunter World: Iceborne na PC – tuż po zainstalowaniu dodatek może usuwać zapisy stanu rozgrywki

News

LM ,

Wczoraj na pecetowe serwery trafił udostępniony jeszcze we wrześniu minionego roku na konsolach obszerny dodatek do gry Monster Hunter World – Iceborne. Wysoko oceniane przez media i graczy rozszerzenie doczekało się wydania na komputerach osobistych, ale okazuje się, że nie obyło się bez problemów. Fani marki na rozmaitych forach przestrzegają przed odpalaniem dodatku, który już przy pierwszym uruchomieniu może pozbawić graczy dotychczasowych stanów zapisu rozgrywki.



Po zainstalowaniu i uruchomieniu Iceborne gracze trafili na komunikat o treści „no compatible save was found”, po którego zaakceptowaniu gra tworzyła nowy plik zapisu, nadpisując poprzedni. Wraz z zamknięciem aplikacji zmiany zostają zsynchronizowane w chmurze i tyle widzieli swoje dotychczasowe postępy. Pojawiające się na forach spekulacje koncentrują się na korzystaniu z nieoficjalnych modyfikacji czy dłuższej przerwie w rozgrywce, a co za tym idzie, pominięciu stosownych aktualizacji. Ostatecznie, dopóki problem pozostaje nierozwiązany, to zalecamy dużą ostrożność w obcowaniu z Monster Hunter World: Iceborne, szczególnie jeśli któraś z domniemanych przyczyn błędu brzmi znajomo.



Monster Hunter World: Iceborne we wrześniu 2019 roku ukazało się na PlayStation 4 i Xbox One, a teraz trafiło również na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=m6guHcGEqX8

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.