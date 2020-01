Garść nowych informacji w kolejnym przecieku dotyczącym Assassin's Creed Ragnarok

News

Plotek na temat nowej odsłony kultowej serii Assassin’s Creed nie brakuje już od dawna. Ostatnio pojawiło się ich jeszcze więcej – niektóre są częściowo zgodne z poprzednimi plotkami, aczkolwiek nadal wprowadzają całkiem sporo nowych szczegółów. Nadal mamy do czynienia z grą, której podtytuł ma brzmieć Ragnarok i która zabierze nas do czasów podbojów wikingów. Na samym początku mamy więc kwestię bohatera (lub bohaterki) – wcielimy się w postać o imieniu Jora, samodzielnie decydując o jej płci. W przypadku mężczyzny ma to być wysoki blondyn z dość krótką brodą, kobieta ma natomiast mieć długie i rude włosy. Co ciekawe, nasz bohater ma być znany jako odrodzony Odyn i regularnie doświadczać dziwacznych wizji, gdzie jako bóg przebywa w Asgardzie. Według niektórych plotek w grze ma pojawić się także włócznia Odyna, Gungnir, w dodatku jako jeden z fragmentów Edenu.

UWAGA: Niektórzy mogą uznać poszczególne informacje za spoilery, dlatego zaznaczamy, że dalszą część tego tekstu czytacie na własną odpowiedzialność.

Akcja Assassin’s Creed Ragnarok ma rozpocząć się prologiem, w 845 roku naszej ery podczas oblężenia Paryża przez wikingów – tutaj pojawia się pierwsza niezgodność z historią, bowiem wspomniane wydarzenie w rzeczywistości rozpoczęło się w roku 885, czyli dokładnie czterdzieści lat później. Wówczas mamy kontrolować ojca głównego bohatera, Rorika, będącego sojusznikiem Ragnara, czyli dowódcy najeźdźców. Następnie mamy przenieść się już do roku 867, kiedy jako nastoletni Jora spotkamy asasynów, którzy poproszą nas o dostarczenie pewnej paczki do Ragnara przebywającego w Uppsali. Później, służąc władcy, zostaniemy jednym z jego wodzów i będziemy mu towarzyszyć w wyprawie do Nortumbrii, gdzie Ragnar poniesie śmierć z ręki templariusza Aelli. My natomiast pomożemy jego synom podczas wojny, uczestnicząc zarazem w licznych wydarzeniach historycznych. Później w grze ma pojawić się templariusz Bjorn, który według niektórych przecieków ma być jednym z głównych antagonistów w historii, starając się podbić Europę z wykorzystaniem do tego jednego z fragmentów Edenu. Równolegle kontynuowana ma być historia rozgrywająca się w czasach współczesnych – wątek Layli prawdopodobnie zostanie zakończony.

Co ciekawe – i dla wielu fanów serii Assassin’s Creed pewnie dość niepokojące – pojawiła się również informacja, która sugeruje, że w grze będzie dostępny tryb kooperacji dla czterech osób z możliwością swobodnego dołączania do rozgrywki, coś w stylu Ghost Recon Wildlands. Nie mamy jednak pewności, czy dotyczy to jedynie konkretnych aktywności lub momentów w grze, aczkolwiek w przykładach użyto określenia drop-in. Ponadto nie wszyscy będą mogli kontrolować różne warianty Jory. Niektórzy wcielą się w jego przyjaciół, którzy w przeszłości byli członkami niewielkiej drużyny, jaką Jora prowadził za młodu.

W kwestii mechanik Assassin’s Creed Ragnarok ma zaoferować między innymi pełnoprawne klasy postaci z charakterystycznymi dla gatunku RPG drzewkami rozwoju. W systemie walki pojawi się znacznie więcej rodzajów broni oraz specjalnych ataków dla każdej z nich. Znaną adrenalinę ma zastąpić tak zwany tryb Berserkera. Sprzęt ma się niszczyć, plecak będzie mieć ograniczoną ilość miejsca – krótko mówiąc, RPG, RPG i jeszcze raz RPG. System skradania ma natomiast ulec znacznym poprawkom. Większość przecieków przewiduje ogromną mapę, która obejmie większą część północnej Europy z takimi miastami, jak Londyn czy Paryż. Co jakiś czas mamy również mieć okazję do wzięcia udziału w spontanicznych bitwach o konkretne miasta, wioski czy twierdze. Pojawi się również sporo świątyń, które będą strzeżone przez mityczne bestie. W jednym z przecieków wspomniano również o Yggdrasil, które miałoby pełnić w grze podobną rolę, co Atlantyda w Odyssey. Jego wątek miałby więc dopiero zostać rozwinięty później jako pełnoprawny dodatek.

A na koniec, jeśli wierzyć plotkom, Assassin’s Creed Ragnarok ma zostać oficjalnie zapowiedziane w lutym w czasie wydarzenia Sony związanego z PlayStation 5.

