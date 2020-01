News

LM ,

Jeśli dawno już zakończyliście przygody w starożytnej Grecji zaprezentowane w najnowszej, wydanej w 2018 roku grze Assassin’s Creed Odyssey i powoli zacieracie ręce na wyprawę do mroźnej Skandynawii, to mamy coś, co Was zainteresuje. W ofercie niemieckiego oddziału sieci Amazon ulokowano opracowaną z myślą o konsolach PlayStation 4 grę Assassin’s Creed Ragnarok w wydaniu Valhalla Edition, oczywiście wyprodukowaną przez Ubisoft. Do produktu nie dołączono jednak żadnych grafik, które mogłyby potwierdzić jego autentyczność, więc na razie całość możemy traktować wyłącznie jako plotkę.

Dobra wiadomość jest taka, że większość przecieków Amazona w bardzo krótkim czasie znajdywała potwierdzenie w zapowiedziach wydawców, więc być może i tym razem prezentacja nowego Assassin’s Creed jest tuż za rogiem. Ostatecznie po nagłośnieniu produktu, ten błyskawicznie zniknął ze strony, ale użytkownikom sieci udało się jeszcze uchwycić go na screenach.



Jest niemal pewne, że w tym roku na rynek trafi nowa odsłona serii Assassin’s Creed, która z pewnością pojawi się także na konsolach obecnej generacji, a być może również na PlayStation 5 i Xbox Series X. Jednak po niezbyt udanej premierze ubiegłorocznego Ghost Recon Breakpoint francuski producent i wydawca na pewno postara się nie powtórzyć popełnionych wcześniej błędów i może długo trzymać fanów marki w niepewności. Jak będzie? Zobaczymy, a gdy tylko pojawią się jakieś oficjalne doniesienia, to na pewno się o tym dowiecie.

Kup Assassin’s Creed Odyssey w sklepie Sferis.pl.